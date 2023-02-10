Премьер Словакии пообещал сделать все возможное для передачи истребителей МиГ-29 Киеву

Лидеры ЕС съехались на очередной саммит в Брюссель. Участники аплодировали украинскому президенту Владимиру Зеленскому и в зале заседаний, и перед совместной фотосессией. А премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила самолеты МиГ-29.

На саммите обсуждали не только поставки техники, но и десятый по счету санкционный пакет. Его в отношении России планируют ввести 24 февраля. В пакет возможно будет включена и схема, которая откроет доступ европейским властям к замороженным активам Центробанка России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.