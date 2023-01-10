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10 января, 16:30

Политика

Артиллеристы РФ уничтожили девять украинских артустановок в зоне проведения СВО

Артиллеристы РФ уничтожили девять украинских артустановок в зоне проведения СВО

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Российские артиллеристы уничтожили девять украинских артустановок, две РСЗО "Град" и две радиолокационные станции. Сообщается, что военнослужащие РФ обнаружили несколько оружейных складов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также стало известно, что ПВО РФ сбила 10 украинских дронов в течение 10 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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