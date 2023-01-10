Российские военные рассказали о потерях ВСУ в новогоднюю ночь

Российские военные рассказали о больших потерях украинских войск в новогоднюю ночь в районе Кременной, это населенный пункт в ЛНР. По их словам, в тыл попытались проникнуть несколько диверсионно-разведывательных групп, но этот рейд закончился для военных ВСУ неудачно.

До этого в Минобороны Украины заявили о падении боеспособности солдат ВСУ. По словам замминистра обороны страны Анны Маляр, их боеспособность упала в связи с большим количеством неопытных мобилизованных солдат в подразделениях.

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