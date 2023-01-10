Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:00

Политика

Эксперты заявили, что в Бразилии планировали государственный переворот

Эксперты заявили, что в Бразилии планировали государственный переворот

Президент Украины ввел санкции против Киркорова, Михалкова и еще 117 человек

ВС РФ пресекли несколько попыток ВСУ перебраться через Днепр на херсонском направлении

СК может проверить причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии – СМИ

Москвичам рассказали, где идут самые ожесточенные бои в зоне СВО

ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в районе города Марьинка

Новости часа: в РФ посчитали нелепыми идеи о трибунале по Украине

Новости часа: ООН работает над упрощением экспорта продуктов и удобрений из РФ

Эксперт прокомментировал беспорядки в Бразилии

Самолет с вернувшимися из украинского плена военными РФ приземлился в Москве

В Бразилии планировали государственный переворот. Такое мнение высказали некоторые эксперты, увидевшие много общего у латиноамериканских волнений и событий в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

Что касается самой Бразилии, то ее власти ввели чрезвычайное положение, а правоохранители работают с задержанными и вычисляют зачинщиков беспорядков. Кого подозревают в организации мятежа?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЛозовойКристина КурумаАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика