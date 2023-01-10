Эксперты заявили, что в Бразилии планировали государственный переворот

В Бразилии планировали государственный переворот. Такое мнение высказали некоторые эксперты, увидевшие много общего у латиноамериканских волнений и событий в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

Что касается самой Бразилии, то ее власти ввели чрезвычайное положение, а правоохранители работают с задержанными и вычисляют зачинщиков беспорядков. Кого подозревают в организации мятежа?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.