Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Политика

ВС РФ пресекли несколько попыток ВСУ перебраться через Днепр на херсонском направлении

ВС РФ пресекли несколько попыток ВСУ перебраться через Днепр на херсонском направлении

СК может проверить причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии – СМИ

Москвичам рассказали, где идут самые ожесточенные бои в зоне СВО

ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в районе города Марьинка

Новости часа: в РФ посчитали нелепыми идеи о трибунале по Украине

Новости часа: ООН работает над упрощением экспорта продуктов и удобрений из РФ

Эксперт прокомментировал беспорядки в Бразилии

Самолет с вернувшимися из украинского плена военными РФ приземлился в Москве

ВС РФ уничтожили две артустановки Krab польского производства в ДНР и Запорожской области

Новости часа: в АТОР заявили об отсутствии организованных туристов из РФ в Бразилии

На херсонском направлении российские войска пресекли несколько попыток украинских групп перебраться через Днепр. По словам военнослужащих, такими вылазками противник нащупывает слабые участки, чтобы туда двинуть силы при возможном форсировании водной преграды.

Как полагают местные власти, одним из направлений для возможной высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская атомная электростанция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика