ВС РФ пресекли несколько попыток ВСУ перебраться через Днепр на херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска пресекли несколько попыток украинских групп перебраться через Днепр. По словам военнослужащих, такими вылазками противник нащупывает слабые участки, чтобы туда двинуть силы при возможном форсировании водной преграды.

Как полагают местные власти, одним из направлений для возможной высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская атомная электростанция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.