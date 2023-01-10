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Политика

СК может проверить причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии – СМИ

СК может проверить причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии – СМИ

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Певца Валерия Меладзе могут проверить на причастность к финансированию украинской армии. Как заявили СМИ, с такой просьбой к руководству Следственного комитета обратился медиаменеджер Антон Коробков-Землянский.

В своем заявлении он утверждает, что Меладзе неоднократно в интервью и соцсетях выступал с осуждением специальной военной операции, а также на концерте в Дубае певец публично произнес лозунг в поддержку Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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