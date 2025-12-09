Дети начали писать в Кремль после блокировки игры Roblox, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о том, что многие подростки по этой причине хотят даже покинуть страну.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили об ограничении доступа к американскому интернет-сервису. Причиной стало распространение на этой площадке материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

