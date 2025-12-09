Более 200 человек эвакуировали в безопасные районы в Красноармейске, рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Также сейчас здесь проводится проверка жилых кварталов.

Герасимов отметил, что взятие Красноармейска стало важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса. Теперь главной задачей группировки "Центр" является ликвидация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.