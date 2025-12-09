Форма поиска по сайту

09 декабря, 07:15

Политика

Представитель США при НАТО заявил о возможном отказе Трампа от мирных инициатив

Представитель США при НАТО заявил о возможном отказе Трампа от мирных инициатив

Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Правила получения "Семейной ипотеки" изменятся с 1 февраля 2026 года

Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в зоне СВО

В Госдуме попросили Минздрав проверить все рехабы в России

Новости мира: Таиланд нанес авиаудары по районам вдоль границы с Камбоджей

Россиянок с детьми до 3 лет могут освободить от испытательного срока при приеме на работу

Правительство отложило двухэтапную индексацию пенсий на 2026 год

Новости мира: министр Венгрии объяснил закупку российской вакцины "Спутник V"

ГД предложила снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за половые преступления

Президент США Дональд Трамп может отказаться от усилий по украинскому урегулированию, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом заявил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

При этом он выразил уверенность, что стороны близки к достижению договоренностей, а Вашингтон продолжает добиваться ощутимого прогресса в переговорном процессе. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план США сокращен с 28 до 20 пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

