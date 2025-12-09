Представитель США при НАТО заявил о возможном отказе Трампа от мирных инициатив

Президент США Дональд Трамп может отказаться от усилий по украинскому урегулированию, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом заявил представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

При этом он выразил уверенность, что стороны близки к достижению договоренностей, а Вашингтон продолжает добиваться ощутимого прогресса в переговорном процессе. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план США сокращен с 28 до 20 пунктов.

