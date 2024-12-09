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09 декабря, 13:30

Политика

Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на открытии Нотр-Дама

Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на открытии Нотр-Дама

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Избранный президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на открытии собора Парижской Богоматери, который восстановили после пожара.

После этого газета The New York Post написала, что у Трампа разговор "не вызвал никаких эмоций", а Зеленский не скрывал свой дискомфорт. Кроме того, ссылаясь на будущего лидера Штатов, издание заявило, что президент Украины хочет заключить мир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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