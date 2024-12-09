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09 декабря, 11:30

Политика

Новости мира: тысячи сирийских беженцев направились в Турцию

Новости мира: тысячи сирийских беженцев направились в Турцию

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Тысячи беженцев направляются из Сирии в Турцию, дороги заполнены автомобилями. Все произошло на фоне беспорядков, к которым привела смена власти в стране. Экс-президент Башар Асад покинул свой пост. 8 декабря вооруженная оппозиция захватила здания силовых структур, государственного телевидения и выпустила заключенных из тюрем.

Между тем на северо-восток Испании обрушилась мощная метель с сильным ветром. В Пиренеях выпало до 40 сантиметров снега, а высота сугробов составляет более метра. Снегопады накрыли также несколько муниципалитетов, расположенных рядом с горными районами. Два человека пострадали. Непогода осложнила автомобильное и железнодорожное сообщение в стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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