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09 декабря, 07:45

Политика

Новости мира: беспорядки произошли в ночь на 9 декабря в Сирии

Новости мира: беспорядки произошли в ночь на 9 декабря в Сирии

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Автоматные очереди были слышны в Дамаске в ночь на 9 декабря. На улицах беспорядочно стреляли в воздух, жгли портреты экс-президента Сирии Башара Асада и сносили памятники его отцу, прежнему руководителю страны. Вооруженная оппозиция захватила здания силовых структур, государственного телевидения и выпустила заключенных из тюрем. О пострадавших или жертвах данных нет. Премьер-министр Мохаммед Гази аль-Джаляли выступил с обращением, что готов к сотрудничеству и передаче власти мирным путем.

Тем временем прошедшая ночь в Грузии выдалась относительно спокойной. Несмотря на то, что демонстранты снова перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, обошлось без спецназа и водометов. Протестующие повесили на елочную конструкцию, установленную утром сотрудниками мэрии, флаги Грузии, США, Евросоюза и Украины, а также плакаты с лозунгами. Между тем в МВД республики подсчитали, что с начала протестов в Тбилиси пострадали более 150 сотрудников полиции, к уголовной ответственности привлекли 30 человек, а в административном порядке были задержаны почти 400 участников акций протеста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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