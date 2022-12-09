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09 декабря, 22:00

Политика

Освобождение граждан США в РФ является приоритетным для Америки – Белый дом

Освобождение граждан США в РФ является приоритетным для Америки – Белый дом

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США не раскрывают содержание дипломатических контактов с Россией, однако рассматривают освобождение осужденных в РФ американских граждан в качестве приоритета в своей работе, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как сообщила представительница Белого дома, Россия неделю или две назад сигнализировала американской администрации, что готова обменять осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер на отбывавшего в США наказание россиянина Виктора Бута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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