Освобождение граждан США в РФ является приоритетным для Америки – Белый дом

США не раскрывают содержание дипломатических контактов с Россией, однако рассматривают освобождение осужденных в РФ американских граждан в качестве приоритета в своей работе, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как сообщила представительница Белого дома, Россия неделю или две назад сигнализировала американской администрации, что готова обменять осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер на отбывавшего в США наказание россиянина Виктора Бута.

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