Семья Бута надеется, что США передадут в посольство РФ его документы и рисунки

Семья Виктора Бута надеется, что американцы передадут в российское посольство его документы и рисунки, которые он не смог забрать из тюрьмы.

Супруга Бута – Алла – говорит, что он истощен после долгой дороги домой, потому что не спал три дня. Но его хорошо кормили в пути и не надевали наручники. По словам супруги, Бут даже выразил благодарность американцам за уважительное отношение во время обмена.

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