ВСУ возобновили обстрел Донецка из "Градов"

Украинские войска возобновили обстрел Донецка из "Градов". 20 ракет было выпущено вечером по Ворошиловскому району города.

По данным мэра Алексея Кулемзина, во дворе одного из домов загорелись пробитая газовая труба и автомобили, в другом жилом здании возник пожар.

Ранее днем под обстрелами оказались Куйбышевский и Петровский районы Донецка. В течение получаса ВСУ выпустили 16 снарядов "натовского" калибра.

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