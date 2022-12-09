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09 декабря, 21:15

Политика

ВСУ возобновили обстрел Донецка из "Градов"

ВСУ возобновили обстрел Донецка из "Градов"

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Украинские войска возобновили обстрел Донецка из "Градов". 20 ракет было выпущено вечером по Ворошиловскому району города.

По данным мэра Алексея Кулемзина, во дворе одного из домов загорелись пробитая газовая труба и автомобили, в другом жилом здании возник пожар.

Ранее днем под обстрелами оказались Куйбышевский и Петровский районы Донецка. В течение получаса ВСУ выпустили 16 снарядов "натовского" калибра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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