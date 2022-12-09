Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09 декабря, 22:15

Политика

Военные РФ уничтожили шесть пусковых установок РСЗО в Запорожской области 9 декабря

Военные РФ уничтожили шесть пусковых установок РСЗО в Запорожской области 9 декабря

Путин заявил, что СВО должна была начаться еще раньше

Новости часа: Путин прокомментировал ситуацию с потолком цен на нефть

МО РФ показало боевую работу истребителей Су-35С

ВС РФ нанесли удары по огневым позициям ВСУ в Запорожской области 9 декабря

Путин прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

Новости часа: авиация РФ нанесла удары по ВСУ 9 декабря

Средства ПВО РФ за сутки сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР

Новости часа: доля загрязняющих веществ в Москве не превысила норму после пожара в Химках

Путин заявил о тренде снижения инфляции в России

Российские военные нанесли удары по огневым позициям украинской армии в Запорожской области 9 декабря. В результате были поражены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ.

Также летчики-истребители РФ оперативно уничтожили самолет украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика