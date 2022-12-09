Военные РФ уничтожили шесть пусковых установок РСЗО в Запорожской области 9 декабря

Российские военные нанесли удары по огневым позициям украинской армии в Запорожской области 9 декабря. В результате были поражены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ.

Также летчики-истребители РФ оперативно уничтожили самолет украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.