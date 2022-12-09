Новости часа: авиация РФ нанесла удары по ВСУ 9 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На купянском направлении российская авиация нанесла удары по ВСУ. Минобороны РФ прокомментировало, что было уничтожено более 40 украинских военных.

Канада ввела санкции против МВД РФ, ЦИК, ФСИН, СК РФ, Минюста. Об этом сообщили российские власти.

МГУ имени М. В. Ломоносова занял первое место среди отечественных вузов в мировом рейтинге. Такие данные предоставило рейтинговое агентство RUR.