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Новости

09 декабря, 16:45

Политика

Новости часа: авиация РФ нанесла удары по ВСУ 9 декабря

Новости часа: авиация РФ нанесла удары по ВСУ 9 декабря

Средства ПВО РФ за сутки сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР

Новости часа: доля загрязняющих веществ в Москве не превысила норму после пожара в Химках

Путин заявил о тренде снижения инфляции в России

Обмен Бута и Грайнер не был шагом к выходу из кризиса в отношениях США и РФ – Песков

Путин заявил, что Запад превратил Украину в колонию и использует ее как таран против РФ

В Польше объявили сбор средств на закупку зимней одежды для бойцов ВСУ

Артиллеристы ЛНР предотвратили прорыв ВСУ на соледарском направлении

Глава Еврокомиссии призвала уважать русскую культуру

Спецборт с Виктором Бутом приземлился в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На купянском направлении российская авиация нанесла удары по ВСУ. Минобороны РФ прокомментировало, что было уничтожено более 40 украинских военных.

Канада ввела санкции против МВД РФ, ЦИК, ФСИН, СК РФ, Минюста. Об этом сообщили российские власти.

МГУ имени М. В. Ломоносова занял первое место среди отечественных вузов в мировом рейтинге. Такие данные предоставило рейтинговое агентство RUR.

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