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Артиллеристы ЛНР предотвратили прорыв ВСУ на соледарском направлении

Артиллеристы ЛНР предотвратили прорыв ВСУ на соледарском направлении

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На соледарском направлении артиллеристы ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских подразделений. Уничтожено три единицы боевой техники вместе с экипажами.

Также в командовании 2-го армейского корпуса ЛНР отметили, что бойцам удается успешно сдерживать противника на всех участках фронта, за который отвечает данное подразделение. Помогают им упреждающие точные удары по технике и живой силе украинских войск, которые не позволяют развить наступление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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