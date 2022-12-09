Артиллеристы ЛНР предотвратили прорыв ВСУ на соледарском направлении

На соледарском направлении артиллеристы ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских подразделений. Уничтожено три единицы боевой техники вместе с экипажами.

Также в командовании 2-го армейского корпуса ЛНР отметили, что бойцам удается успешно сдерживать противника на всех участках фронта, за который отвечает данное подразделение. Помогают им упреждающие точные удары по технике и живой силе украинских войск, которые не позволяют развить наступление.

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