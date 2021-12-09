Мосгоризбирком провел первое заседание под председательством Ольги Кирилловой

Новым председателем Мосгоризбиркома стала Ольга Кириллова. Такое решение было принято после голосования на первом заседании. В нем приняли участие члены комиссии нового состава.

По словам новой главы Мосгоризбиркома, работы впереди много, поскольку скоро муниципальные выборы, а потом выборы президента.

Во время первого заседания путем тайного голосования избрали заместителя председателя, а также секретаря Мосгоризбиркома. Заместителем был переизбран Дмитрий Реут, секретарем стал также ранее занимавший эту должность Владимир Попов. Кандидатуры обоих, а также кандидатуру Кирилловой поддержали единогласно – всего было 14 голосов "за".

Согласно действующему законодательству, срок полномочий Мосгоризбиркома составляет пять лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.