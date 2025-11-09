Форма поиска по сайту

09 ноября, 22:30

Еврокомиссия запретила выдавать шенгенские мультивизы гражданам России

Еврокомиссия запретила выдавать шенгенские мультивизы гражданам России. Теперь россияне могут получить только одноразовую визу для конкретных дат поездки. Ранее выданные мультивизы остаются действительными до окончания срока, но все заявления проходят усиленную проверку.

Исключения сделаны для близких родственников граждан ЕС, которые могут получить визу на год, и для работников транспорта с визой на девять месяцев. Страны Евросоюза сохраняют право уменьшать или увеличивать срок визы до пяти лет в исключительных случаях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

