Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 09:45

Политика

В Госдуме предложили сделать июнь учебным месяцем для московсих школьников

В Госдуме предложили сделать июнь учебным месяцем для московсих школьников

Новости мира: США опровергли заявление Венгрии о снятии санкций на энергоносители РФ

Российские военные завершили освобождение населенного пункта Волчье

Новости мира: прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля

Новости мира: минимум 5 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги"

ВС РФ уничтожила в небе агродрон с грузом для украинских военнослужащих в Красноармейске

ЕК приняла официальное решение ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

"Вопрос спорный": сервис для проверки нянь предложили создать на "Госуслугах"

Еврокомиссия приняла официальное решение ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам

В Госдуму поступила инициатива о сокращении летних каникул для московских школьников на один месяц. Согласно предложению, июнь может стать учебным месяцем с творческими и активными дисциплинами, при этом количество уроков в течение года планируют сократить.

Родители и эксперты отнеслись к идее неоднозначно. Педагоги отмечают необходимость пересмотра учебного графика, а врачи предупреждают о стрессе для детского организма. Традиционные три месяца каникул считаются важным периодом для восстановления сил и семейного общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществообразованиевидеоЕгор БедуляМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика