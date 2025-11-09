В Госдуме предложили сделать июнь учебным месяцем для московсих школьников

В Госдуму поступила инициатива о сокращении летних каникул для московских школьников на один месяц. Согласно предложению, июнь может стать учебным месяцем с творческими и активными дисциплинами, при этом количество уроков в течение года планируют сократить.

Родители и эксперты отнеслись к идее неоднозначно. Педагоги отмечают необходимость пересмотра учебного графика, а врачи предупреждают о стрессе для детского организма. Традиционные три месяца каникул считаются важным периодом для восстановления сил и семейного общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.