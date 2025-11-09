Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 09:30

Политика

Новости мира: США опровергли заявление Венгрии о снятии санкций на энергоносители РФ

Новости мира: США опровергли заявление Венгрии о снятии санкций на энергоносители РФ

Российские военные завершили освобождение населенного пункта Волчье

Новости мира: прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля

Новости мира: минимум 5 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги"

ВС РФ уничтожила в небе агродрон с грузом для украинских военнослужащих в Красноармейске

ЕК приняла официальное решение ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

"Вопрос спорный": сервис для проверки нянь предложили создать на "Госуслугах"

Еврокомиссия приняла официальное решение ограничить выдачу шенгенских виз россиянам

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам

"Деньги 24": в Госдуме предложили ограничить наценку на товары в магазинах

США опровергли заявление Венгрии о бессрочном снятии санкций на поставки российских энергоносителей. Вашингтон утверждает, что освободил Будапешт от ограничений только на год, тогда как глава венгерского МИД Петер Сийярто настаивает на обратном.

В Антарктиде ученые обнаружили 30 ранее неизвестных науке существ, включая хищную губку "шар смерти" и "зомби-червей", используя новую мобильную лабораторию для ускоренной классификации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаэкономиканауказа рубежомвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика