Российские военные завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. На зданиях уже установлены российские флаги. На западнодонбасском направлении армия продолжает расширять зону контроля в районе Димитрова и Красноармейска.

Бойцы группировки войск "Центр" продвигаются по улицам Димитрова, где за последние сутки освободили 19 зданий. Вокруг Красноармейска сформирован котел, в котором находятся от 8 до 12 тысяч военных ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.