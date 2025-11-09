Форма поиска по сайту

09 ноября, 09:30

Политика

Российские военные завершили освобождение населенного пункта Волчье

Российские военные завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. На зданиях уже установлены российские флаги. На западнодонбасском направлении армия продолжает расширять зону контроля в районе Димитрова и Красноармейска.

Бойцы группировки войск "Центр" продвигаются по улицам Димитрова, где за последние сутки освободили 19 зданий. Вокруг Красноармейска сформирован котел, в котором находятся от 8 до 12 тысяч военных ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

