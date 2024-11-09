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09 ноября, 08:30

Политика

ВС РФ заблокировали две группировки ВСУ в Харьковской области

ВС РФ заблокировали две группировки ВСУ в Харьковской области

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Войска ВС РФ заблокировали в Харьковской области две группировки ВСУ. В районе оказались почти 15 тысяч украинских солдат и офицеров.

Вместе с тем расчеты реактивных систем залпового огня "Град" уничтожили группировку спецназа ВСУ и их технику на Купянском направлении. Российские войска также продолжают отрезать противника от путей снабжения. Так, была уничтожена переправа через реку Оскол в Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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