Трамп назвал промежуточные выборы в США большой победой для себя

Экс-президент США Дональд Трамп назвал промежуточные выборы в конгресс большой победой для себя. Он отметил высокий результат кандидатов, которых он поддерживал.

В СМИ тем временем начали появляться поздравления в адрес республиканцев с победой на выборах в конгресс. По предварительным данным, противники Джо Байдена получают большинство мест в палате представителей. На выборах в сенат ситуация пока не прояснилась.

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