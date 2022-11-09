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09 ноября, 23:30

Политика

Трамп назвал промежуточные выборы в США большой победой для себя

Трамп назвал промежуточные выборы в США большой победой для себя

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Экс-президент США Дональд Трамп назвал промежуточные выборы в конгресс большой победой для себя. Он отметил высокий результат кандидатов, которых он поддерживал.

В СМИ тем временем начали появляться поздравления в адрес республиканцев с победой на выборах в конгресс. По предварительным данным, противники Джо Байдена получают большинство мест в палате представителей. На выборах в сенат ситуация пока не прояснилась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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