Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировкой войск РФ. Сергей Суровикин доложил министру, что обстановка в зоне спецоперации стабилизирована.

На отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. При этом боевые возможности ВС РФ возросли за счет мобилизованных и добровольцев. В свою очередь, Шойгу распорядился направлять мобилизованных в районы боевых действий только после их полноценной подготовки в тылу.

Между тем Суровикин уточнил, что город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизнь людей из-за обстрелов постоянно подвергается опасности.

К опасным последствиям может привести реализация противником планов по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС. Если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской платины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, что приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

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