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Новости

09 ноября, 21:00

Политика

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Выборы в США не изменили поддержку Киева Вашингтоном – генсек НАТО

Потери ВС РФ на херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ – Суровикин

В ДНР спецслужбы за полгода обнаружили десятки тайников с оружием

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

Суровикин заявил, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ по двум направлениям

Новости часа: вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Запад препятсвует поставкам российской агропродукции на мировые рынки – Захарова

Захарова заявила об отсутствии иллюзий у РФ насчет результатов промежуточных выборов в США

Новости часа: Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении военных РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировкой войск РФ. Сергей Суровикин доложил министру, что обстановка в зоне спецоперации стабилизирована.

На отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. При этом боевые возможности ВС РФ возросли за счет мобилизованных и добровольцев. В свою очередь, Шойгу распорядился направлять мобилизованных в районы боевых действий только после их полноценной подготовки в тылу.

Между тем Суровикин уточнил, что город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизнь людей из-за обстрелов постоянно подвергается опасности.

К опасным последствиям может привести реализация противником планов по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС. Если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской платины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, что приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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