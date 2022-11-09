Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09 ноября, 19:15

Политика

Потери ВС РФ на херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ – Суровикин

Потери ВС РФ на херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ – Суровикин

В ДНР спецслужбы за полгода обнаружили десятки тайников с оружием

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

Суровикин заявил, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ по двум направлениям

Новости часа: вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Запад препятсвует поставкам российской агропродукции на мировые рынки – Захарова

Захарова заявила об отсутствии иллюзий у РФ насчет результатов промежуточных выборов в США

Новости часа: Мишустин потребовал учитывать наступление зимы при обеспечении военных РФ

Эксперты рассказали, какая из двух палат конгресса США является наиболее влиятельной

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ понесли большие потери на линии фронта

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября заслушал доклад командующего Объединенной группировкой войск РФ. Сергей Суровикин доложил министру обороны об обстановке в зоне специальной военной операции.

По его словам, потери российской армии на херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у противника. Суровикин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ успешно пресекают попытки наступления ВСУ на херсонском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика