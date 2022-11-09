Потери ВС РФ на херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ – Суровикин

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября заслушал доклад командующего Объединенной группировкой войск РФ. Сергей Суровикин доложил министру обороны об обстановке в зоне специальной военной операции.

По его словам, потери российской армии на херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у противника. Суровикин подчеркнул, что Вооруженные силы РФ успешно пресекают попытки наступления ВСУ на херсонском направлении.

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