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16:30

Политика

Эксперты рассказали, какая из двух палат конгресса США является наиболее влиятельной

Эксперты рассказали, какая из двух палат конгресса США является наиболее влиятельной

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ понесли большие потери на линии фронта

Захарова заявила, что РФ открыта к переговорам с Украиной

РФ будет вести переговоры с Украиной с учетом реалий – Захарова

Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Днепропетровска

ВС РФ пресекли попытку наступления украинских войск в ЛНР

Мишустин выступил на Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ

ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Днепра

Новости часа: Песков заявил, что выборы в конгресс США не повлияют на отношения с Россией

Американские СМИ начали поздравлять республиканцев с победой на выборах в конгресс США

В США состоялись выборы в конгресс. На данный момент еще идет подсчет голосов. Американцы переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. До текущего момента законодательная и исполнительная ветви власти в стране находились под контролем демократов.

Политолог Александр Асафов и доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков рассказали, какой будет политика США в отношении Украины. Также эксперты объяснили, какая из двух палат конгресса США является наиболее влиятельной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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