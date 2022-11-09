Эксперты рассказали, какая из двух палат конгресса США является наиболее влиятельной

В США состоялись выборы в конгресс. На данный момент еще идет подсчет голосов. Американцы переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. До текущего момента законодательная и исполнительная ветви власти в стране находились под контролем демократов.

Политолог Александр Асафов и доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков рассказали, какой будет политика США в отношении Украины. Также эксперты объяснили, какая из двух палат конгресса США является наиболее влиятельной.

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