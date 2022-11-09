Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Днепропетровска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов украинской армии с реактивными снарядами HIMARS. Об этом заявили в Минобороны.

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации отцам четырех несовершеннолетних детей. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Анархисты устроили беспорядки в центре Афин. Полиция применяет газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщили СМИ.