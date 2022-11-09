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Политика

Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Днепропетровска

Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Днепропетровска

ВС РФ пресекли попытку наступления украинских войск в ЛНР

Мишустин выступил на Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ

ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе Днепра

Новости часа: Песков заявил, что выборы в конгресс США не повлияют на отношения с Россией

Американские СМИ начали поздравлять республиканцев с победой на выборах в конгресс США

В Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Эксперт прокомментировал американские промежуточные выборы в конгресс

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в конгресс США

Новости часа: Песков прокомментировал возможную поездку Путина на саммит G20

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов украинской армии с реактивными снарядами HIMARS. Об этом заявили в Минобороны.

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации отцам четырех несовершеннолетних детей. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Анархисты устроили беспорядки в центре Афин. Полиция применяет газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщили СМИ.

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