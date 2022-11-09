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Политика

ВС РФ пресекли попытку наступления украинских войск в ЛНР

ВС РФ пресекли попытку наступления украинских войск в ЛНР

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Российские войска пресекли попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в Луганаской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также ВС РФ отбили атаки украинской армии в Херсонской области. По данным Минобороны, военные Украины в ходе неудавшейся атаки понесли большие потери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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💥 На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск
◽️ Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах населенных пунктов НОВОВОСКРЕСЕНСКОЕ Херсонской области и ЗАГРЫЗОВО Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.

В районе города ДНЕПРОПЕТРОВСК уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня «HIMARS», «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта ЗАСЕЛЬЕ Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоРоман Карлов
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