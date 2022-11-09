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Политика

Американские СМИ начали поздравлять республиканцев с победой на выборах в конгресс США

Американские СМИ начали поздравлять республиканцев с победой на выборах в конгресс США

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В американских СМИ уже появились поздравления в адрес республиканцев с победой на выборах в конгресс США. По предварительным данным, Республиканская партия получает большинство мест в палате представителей. На выборах в сенат ситуация пока не прояснилась. Партии идут почти вровень. Для победы нужно получить 51 кресло в Сенате из 100.

На этих выборах не обошлось без скандалов. Например, в Аризоне, к участкам выстроились огромные очереди. Люди стояли по 40 минут. Как сообщили в The New York Times, задержки возникли из-за проблем с машинами для голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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