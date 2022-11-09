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Политика

Эксперт прокомментировал американские промежуточные выборы в конгресс

Эксперт прокомментировал американские промежуточные выборы в конгресс

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В США завершились промежуточные выборы в конгресс

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В США завершились промежуточные выборы в конгресс. В связи с этим эксперты в области политологии, экономики и энергетики задаются вопросом, поменяется ли политика этой страны после выборов.

Эксперт Финансового университета прокомментировал, могут ли США снизить поставки вооружений Украине из-за разногласий между президентом и конгрессом. Также он рассказал, какие решения президента США может заблокировать сенат и конгресс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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