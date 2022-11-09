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Политика

ВС РФ отразили атаки на четырех направлениях в зоне СВО

ВС РФ отразили атаки на четырех направлениях в зоне СВО

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Украинские войска предприняли попытки прорвать оборону российских ВС на купянском, краснолиманском, южнодонецком и николаево-криворожском направлениях. Стало известно, что противник отброшен на исходные позиции.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ, уничтожили три склада боеприпасов, а также хранилище топлива для военной техники в Днепропетровской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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