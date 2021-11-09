Политолог прокомментировал события на польско-белорусской границе

Как попадают беженцы на территорию Белоруссии? Почему они любыми способами рвутся в Польшу? Как ситуация скажется на отношениях Европы с Белоруссией и Россией?

Об этом рассказал политолог Александр Асафов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

