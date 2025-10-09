Форма поиска по сайту

09 октября, 23:00

Новости мира: ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем

Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Российская армия освободила Новогригоровку в Запорожской области

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

В ГД предупредили о штрафах за размещение в подъездах списков должников по ЖКХ

Россия призвала США ответственно подойти к передаче ракет Tomahawk Украине

"Деньги 24": взносы в фонд ОМС для неработающих граждан предложили ввести в России

ВС РФ взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

ХАМАС заявил о завершении войны с Израилем и начале постоянного перемирия. Глава движения сообщил, что получил гарантии от США и других посредников в урегулировании конфликта. В рамках первых шагов обе стороны должны освободить заложников, открыть пограничный пункт и организовать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Новая волна протестов зафиксирована в столице Мадагаскара. Оппозиционеры требуют отставки президента Андри Радзуэлины. Они напомнили, что глава государства обещал покинуть свой пост в случае, если не решит проблему с масштабными отключениями электроэнергии и водоснабжения. Ситуация в регионе уже нанесла ущерб экономике в размере 50 миллионов долларов.

