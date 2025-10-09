Новости мира: ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем

ХАМАС заявил о завершении войны с Израилем и начале постоянного перемирия. Глава движения сообщил, что получил гарантии от США и других посредников в урегулировании конфликта. В рамках первых шагов обе стороны должны освободить заложников, открыть пограничный пункт и организовать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Новая волна протестов зафиксирована в столице Мадагаскара. Оппозиционеры требуют отставки президента Андри Радзуэлины. Они напомнили, что глава государства обещал покинуть свой пост в случае, если не решит проблему с масштабными отключениями электроэнергии и водоснабжения. Ситуация в регионе уже нанесла ущерб экономике в размере 50 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

