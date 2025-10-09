Форма поиска по сайту

09 октября, 11:30

Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Российская армия освободила Новогригоровку в Запорожской области

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

В ГД предупредили о штрафах за размещение в подъездах списков должников по ЖКХ

Россия призвала США ответственно подойти к передаче ракет Tomahawk Украине

"Деньги 24": взносы в фонд ОМС для неработающих граждан предложили ввести в России

ВС РФ взяли под контроль участок земли по правому берегу реки Янчур

Российская армия освободила сразу два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

В Госдуме предложили создать платформу для бесплатного обмена детскими товарами

Президент Франции Эммануэль Макрон стремительно теряет поддержку французов. Уровень доверия к президенту в стране опустился до 14%. Нынешний глава республики уступил даже подавшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню, хотя его правительство существовало всего 14 часов. По результатам опросов, максимальной популярностью пользуются оппоненты Макрона – руководители правой партии "Национальное объединение". С такими рейтингами, как у нынешнего президента, в 2016 году Франсуа Олланд был вынужден отказаться от попытки баллотироваться на второй срок.

В Бухаресте устраняют последствия мощного циклона. Ветер повалил деревья, затоплены улицы. Также в полицию сообщили о десятках побитых машин. Из-за стихии отрезанной от мира оказалась одна из деревень на юго-востоке страны. Все дороги к ней затопило. Тех жителей, которые решили покинуть свои дома, спасатели эвакуировали на руках. Опасность непогоды в регионе сохраняется.

