Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Президент Франции Эммануэль Макрон стремительно теряет поддержку французов. Уровень доверия к президенту в стране опустился до 14%. Нынешний глава республики уступил даже подавшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню, хотя его правительство существовало всего 14 часов. По результатам опросов, максимальной популярностью пользуются оппоненты Макрона – руководители правой партии "Национальное объединение". С такими рейтингами, как у нынешнего президента, в 2016 году Франсуа Олланд был вынужден отказаться от попытки баллотироваться на второй срок.

В Бухаресте устраняют последствия мощного циклона. Ветер повалил деревья, затоплены улицы. Также в полицию сообщили о десятках побитых машин. Из-за стихии отрезанной от мира оказалась одна из деревень на юго-востоке страны. Все дороги к ней затопило. Тех жителей, которые решили покинуть свои дома, спасатели эвакуировали на руках. Опасность непогоды в регионе сохраняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.