Военнослужащие группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Бойцы группировки "Днепр" сбросили с помощью дронов более 1 000 листовок с призывом к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие.

Российская артиллерия нанесла удары по скоплениям сил противника в населенных пунктах Дружковка, Краматорск и Приволье Донецкой Народной Республики, а также в Лукьяновском, Малой Токмачке и Степногорске Запорожской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.