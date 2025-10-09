Форма поиска по сайту

09 октября, 06:30

Политика

ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области

Военнослужащие группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Бойцы группировки "Днепр" сбросили с помощью дронов более 1 000 листовок с призывом к военнослужащим ВСУ добровольно сложить оружие.

Российская артиллерия нанесла удары по скоплениям сил противника в населенных пунктах Дружковка, Краматорск и Приволье Донецкой Народной Республики, а также в Лукьяновском, Малой Токмачке и Степногорске Запорожской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

