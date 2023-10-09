Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна переходит к массированной атаке, которой еще никогда не было. Он призвал к созданию чрезвычайного правительства без предварительных условий.

Все усилия направлены на защиту границ, отметили в МИД Израиля и уточнили, что не ведут сейчас переговоров о посредничестве в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Таких, по последним данным, более 100 человек.

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