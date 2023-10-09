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09 октября, 21:15

Политика

В Генштабе армии Израиля сообщили, что заканчивают зачистку на границе с сектором Газа

В Генштабе армии Израиля сообщили, что заканчивают зачистку на границе с сектором Газа

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В Генштабе израильской армии сообщили, что заканчивают зачистку на границе с сектором Газа. Все усилия направлены на защиту границ, отметили в МИД Израиля и уточнили, что не ведут сейчас переговоров о посредничестве в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Таких, по последним данным, более 100 человек, в том числе есть иностранцы и люди с двойным гражданством. Бойцы ХАМАС пригрозили, что будут казнить по одному заложнику в ответ на каждое нападение Израиля на гражданские здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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