Мечеть имени Кадырова в израильском Абу-Гоше получила повреждения при обстреле

Мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Абу-Гоше в Израиле получила повреждения при обстреле со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильский МИД в своем телеграм-канале. По сообщениям местных медиков, ранены четверо человек.

Как заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, военное положение в стране может продлиться долго. Оно будет сохраняться, пока Тель-Авив не достигнет главной цели – разрушения всей инфраструктуры ХАМАС, уточнил посол.

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