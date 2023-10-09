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09 октября, 22:45

Политика

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ

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Поддержка Украины со стороны США ослабевает не только на политическом, но и на общественном уровне. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные опросов.

Более того, теперь Штаты могут направлять помощь Израилю. В свете этих событий некоторые военные эксперты на Западе говорят о том, что Россия, сделав ставку на длительное противостояние, начала получать результаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья Тащина
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