Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ

Поддержка Украины со стороны США ослабевает не только на политическом, но и на общественном уровне. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные опросов.

Более того, теперь Штаты могут направлять помощь Израилю. В свете этих событий некоторые военные эксперты на Западе говорят о том, что Россия, сделав ставку на длительное противостояние, начала получать результаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.