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09 октября, 08:15

Политика

Байдена раскритиковали за вечеринку в Белом доме на фоне обострения ситуации в Израиле

Байдена раскритиковали за вечеринку в Белом доме на фоне обострения ситуации в Израиле

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Мировое сообщество выражает обеспокоенность из-за эскалации израильско-палестинского конфликта. На этом фоне критика, в том числе от республиканцев, обрушилась на президента США Джо Байдена, который устроил вечеринку для сотрудников резиденции в Белом доме.

Ранее сообщалось о том, что не менее трех граждан США погибли на границах Газы. Судьба еще нескольких американцев остается неизвестной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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