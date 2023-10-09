Байдена раскритиковали за вечеринку в Белом доме на фоне обострения ситуации в Израиле

Мировое сообщество выражает обеспокоенность из-за эскалации израильско-палестинского конфликта. На этом фоне критика, в том числе от республиканцев, обрушилась на президента США Джо Байдена, который устроил вечеринку для сотрудников резиденции в Белом доме.

Ранее сообщалось о том, что не менее трех граждан США погибли на границах Газы. Судьба еще нескольких американцев остается неизвестной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.