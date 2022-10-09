Украинские войска обстреляли школу в Калининском районе Донецка. Один из снарядов не разорвался. Он пробил перекрытия четырех этажей и упал на первый. Об этом рассказали в МЧС республики.

Несколько классов сильно разрушены. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

