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Политика

Украинские войска обстреляли школу в Калининском районе Донецка

Украинские войска обстреляли школу в Калининском районе Донецка

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка

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Украинские войска обстреляли школу в Калининском районе Донецка. Один из снарядов не разорвался. Он пробил перекрытия четырех этажей и упал на первый. Об этом рассказали в МЧС республики.

Несколько классов сильно разрушены. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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