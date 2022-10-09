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Политика

В Эстонии заявили о сложностях с введением новых санкций против РФ

В Эстонии заявили о сложностях с введением новых санкций против РФ

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Евросоюзу становится все труднее вводить новые санкции против России, заявила британской газете Telegraph премьер-министр Эстонии. По словам Каи Каллас, осталось не так много элементов, на которые ЕС может надавить. К тому же сейчас далеко не все страны участницы едины в этом вопросе.

В четверг в рамках восьмого пакета санкций Евросоюз попытался установить потолок цен на российскую нефть. Однако конкретных цифр озвучено не было. Как все это скажется на российской экономике? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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