В Эстонии заявили о сложностях с введением новых санкций против РФ

Евросоюзу становится все труднее вводить новые санкции против России, заявила британской газете Telegraph премьер-министр Эстонии. По словам Каи Каллас, осталось не так много элементов, на которые ЕС может надавить. К тому же сейчас далеко не все страны участницы едины в этом вопросе.

В четверг в рамках восьмого пакета санкций Евросоюз попытался установить потолок цен на российскую нефть. Однако конкретных цифр озвучено не было. Как все это скажется на российской экономике? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

