Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке. Причиной такого решения послужило давление на фоне дела по подозрению в коррупции и даче ложных показаний.

При этом Курц останется лидером Австрийской народной партии и будет депутатом парламента. Временно исполнять обязанности канцлера станет глава МИД Александр Шалленберг.

Расследование в отношении политика ведется с весны этого года. В мае прокуратура включила его в список подозреваемых по "делу Ибицы", которое спровоцировало правительственный кризис в 2019 году. Полиция обыскала кабинеты ближайших советников Курца. Их подозревают в подкупе СМИ.

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