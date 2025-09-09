Прокуратура Стамбула начала расследование после митинга у офиса оппозиционной партии

Прокуратура Стамбула начала расследование после митинга у офиса оппозиционной Народно-республиканской партии, который завершился столкновениями с полицией. Акции сопровождались ограничением работы социальных сетей и мессенджеров.

Митинги проходили вдалеке от туристического центра. По данным Российского союза туриндустрии, политическая ситуация в стране не повлияла на отдых россиян. В городе находится около 30 тысяч туристов из России. Рекомендаций об отъезде от МИД и Минэкономразвития не поступало.

