09 сентября, 12:30

Политика

Прокуратура Стамбула начала расследование после митинга у офиса оппозиционной партии

Прокуратура Стамбула начала расследование после митинга у офиса оппозиционной партии

Прокуратура Стамбула начала расследование после митинга у офиса оппозиционной Народно-республиканской партии, который завершился столкновениями с полицией. Акции сопровождались ограничением работы социальных сетей и мессенджеров.

Митинги проходили вдалеке от туристического центра. По данным Российского союза туриндустрии, политическая ситуация в стране не повлияла на отдых россиян. В городе находится около 30 тысяч туристов из России. Рекомендаций об отъезде от МИД и Минэкономразвития не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

