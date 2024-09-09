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09 сентября, 13:00

Политика

Новости мира: Маск уточнил, что Байден руководит страной технически

Новости мира: Маск уточнил, что Байден руководит страной технически

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Илон Маск признался, что постоянно забывает о том, что во главе США стоит Джо Байден. Причем миллиардер уточнил, что нынешний президент руководит страной лишь технически. В избирательной гонке Маск поддерживает Дональда Трампа, который выдвинулся от республиканской партии. Предприниматель неоднократно критиковал Джо Байдена, в том числе за его неспособность решить проблему нелегальной миграции.

Тем времени в Луизиане взорвали заброшенный небоскреб. Здание серьезно пострадало во время ураганов "Лаура" и "Дельта", в итоге четыре года оно стояло пустым и власти приняли решение о сносе. Что теперь будет на месте Capital One Tower, пока неизвестно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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