Новости мира: премьер-министр Эфиопии заявил о готовности к войне с Египтом и Сомали

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступил с заявлением о готовности к войне с Египтом и Сомали, к границе с которым вот уже несколько дней идет переброска военной техники. Ранее Эфиопия, страна без выхода к морю, договорилась с Сомалилендом – это самопровозглашенное государство, официальным Сомали непризнанное – об аренде их порта. Египет выразил готовность помочь Сомали и уже отправил туда военных.

В Кении сгорело здание общежития школы-интерната, где проживали порядка 150 детей в возрасте от 10 до 14 лет. По меньшей мере 18 из них погибли, еще 30 человек доставлены в больницу со множественными ожогами. Судьба 70 неизвестна, есть шанс, что ночью они сбежали домой. Поисковые работы продолжаются. Причина пожара неизвестна.

В Казахстане стартовали Всемирные игры кочевников. Традиционно участие в них принимает и Россия, туда уже прибыла сборная. Состязаться предстоит со спортсменами из 89 стран. На соревнованиях представлены различные виды спорта, например конные скачки, единоборства, стрельба из лука, охота с птицами и народные игры. Кроме того, организаторами предусмотрена также широкая научная и культурная программа, цель которой – сохранение и развитие общих кочевых традиций и ценностей.

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