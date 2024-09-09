Киевский режим готовит очередные провокации. Об этом заявил командир добровольческого формирования "Ахмат" Апты Алаудинов. Однако, по его словам, российские военные силы грамотно противостоят противнику, уничтожая очень большое количество техники и живой силы.

Так, накануне в Курской области были отражены пять атак ВСУ. Потери украинской армии составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка.

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