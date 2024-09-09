Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 07:45

Политика

Алаудинов предупредил о готовящихся провокациях со стороны ВСУ

Алаудинов предупредил о готовящихся провокациях со стороны ВСУ

Мосгоризбирком обработал 100% бюллетеней

Новости часа: около 300 кибератак совершено на систему электронного голосования в Москве

Итоги голосования подвели в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

Выборы депутатов в Москве завершены

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина завершены

Эксперты рассказали, как проходит ДЭГ в российских регионах

Почти три миллиона горожан отдали голос на выборах депутатов в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве моста через Нагатинский затон

Киевский режим готовит очередные провокации. Об этом заявил командир добровольческого формирования "Ахмат" Апты Алаудинов. Однако, по его словам, российские военные силы грамотно противостоят противнику, уничтожая очень большое количество техники и живой силы.

Так, накануне в Курской области были отражены пять атак ВСУ. Потери украинской армии составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика