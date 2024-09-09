09 сентября, 07:45Политика
Алаудинов предупредил о готовящихся провокациях со стороны ВСУ
Киевский режим готовит очередные провокации. Об этом заявил командир добровольческого формирования "Ахмат" Апты Алаудинов. Однако, по его словам, российские военные силы грамотно противостоят противнику, уничтожая очень большое количество техники и живой силы.
Так, накануне в Курской области были отражены пять атак ВСУ. Потери украинской армии составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка.
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