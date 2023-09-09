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09 сентября, 23:45

Политика

Сергей Газаров проголосовал на выборах мэра Москвы

Сергей Газаров проголосовал на выборах мэра Москвы

В Москве завершился второй день выборов мэра

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Более 2 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах мэра столицы

Более 2,5 миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра столицы и выборах депутатов в 13 муниципальных образованиях в ТиНАО. Данные по итогам второго дня голосования привела председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Большинство жителей проголосовали онлайн, а около 336 тысяч избирателей пришли на участки. Среди них был и худрук Московского академического театра сатиры Сергей Газаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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